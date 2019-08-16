قصف على مطار معيتيقة واشتباكات جنوب طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أغسطس 2019 10:10 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفاد مراسل “العربية” أن عدة قذائف سقطت، فجر الجمعة، على مطار معيتيقة بالتزامن مع هبوط عدد من الطائرات القادمة، كما تجددت الاشتباكات بمنطقة وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ومطار معيتيقة الدولي هو الوحيد العامل في العاصمة الليبية.

وتخوض قوّات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر منذ 4 نيسان/إبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق.

وتتبادل قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الهجمات ضد المطارات التي يسيطر عليها كل طرف.

والخميس، أعلنت قوات الجيش أنها استهدفت مطار زوارة الدولي على بعد 120 كلم غرب العاصمة طرابلس، والذي يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة، وفقاً لأحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش.

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وقامت قوات الجيش بتدمير غرفة عمليات وتحكم رئيسية للطائرات المسيرة التركية في قاعدة طرابلس الجوية، لترد قوات حكومة الوفاق بتدمير طائرات مسيرة تابعة لحفتر في منطقة الجفرة بوسط ليبيا الشهر الماضي.

وتسبب سقوط قذائف صاروخية داخل مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس في وقت متأخر ليلة الأربعاء الخميس، في مقتل حارس أمن وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أفاد مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق.

يأتي القصف وبدء الهجمات المتبادلة، عقب انتهاء “الهدنة الإنسانية” التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم لوقف المعارك خلال عيد الأضحى.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط قرابة ألف قتيل وإصابة أكثر من 5 آلاف بجروح، فيما تخطّى عدد النازحين 100 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.

المصدر: ـ العربية.نت