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أعلنت الحكومة اليابانية، أن المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية فجر اليوم الجمعة، لم يصلا إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لها، ولم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد.
وأكدت الحكومة اليابانية، أنه لم تصل أي صواريخ باليستية إلى أراضي اليابان أو إلى منطقتها الاقتصادية الخالصة “، مشيرة إلى أن “المقذوفين التي أطلقتهما كوريا الشمالية لم يكن لهما أي تأثير على الأمن القومي للبلاد”.
وأطلقت كوريا الشمالية، فجر اليوم، مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما بعد، قبالة ساحلها الشرقي في بحر اليابان.
المصدر سبوتنيك
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق ياباني على صواريخ كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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