زعيم كوريا الشمالية يرد على تغريدة ترمب.. هل يتابع تويتر؟

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صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، رد على اقتراحه عقد لقاء على الحدود بين الكوريتين بعد 10 دقائق فقط من نشره تغريدة على “تويتر”.
وقال ترمب في حديث لإذاعة WGIR: “عندما كنت متوجها إلى كوريا الجنوبية خطرت لي فكرة… أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية بمحاذاة كوريا الشمالية، قرب الحدود”.
وتابع ترمب: “لا يعرف أحد كيف يمكن الوصول إلى كيم يونغ أون… ونشرت تغريدة: أنا ذاهب إلى كوريا الجنوبية. وإن كنت تريد أن نلتقي لبضع دقائق، فلنلتق”، مشيرا إلى أن كيم يونغ أونغ اتصل به بعد 10 دقائق من ذلك.
“أقول مرحبا”
وقبل اللقاء الذي عقد بين ترمب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، يوم 30 يونيو الماضي، نشر ترمب تغريدة، قال فيها: “عندما أكون هناك، وإن رأى ذلك الزعيم الكوري الشمالي كيم، أود أن ألتقيه في المنطقة منزوعة السلاح لمصافحته ولكي أقول مرحبا (؟)!”.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد لدى، كيم يونغ أون، حساب رسمي على “تويتر”، لكن تصريحات ترمب تدل على احتمال متابعة كيم للمعلومات التي تنشر عبر هذا الموقع.
المصدر: العربية.نت – وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.