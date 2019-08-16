ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في إندلاع حريق بإحدى الغابات نواحي خنيفرة

اندلع، أمس الخميس، حريق مهول باحدى الغابات، المتواجدة بالمنطقة الفاصلة بين إقليمي ميدلت وخنيفرة بكل مفاجئ.

وحسب مصادر “اليوم 24” فإن المنطقة عرفة حالة إستنفار قصوى لعناصر الوقاية المدنية التي تدخلت بشكل سريع من أجل اخماد الحريق .

وأضاف المصدر ذاته أن رجال الإطفاء عجزوا إلى حدود الساعة عن السيطرة على الحريق، نظرا لقوة الرياح، وانتشار النيران بسرعة كبيرة.

ورجحت مصادرنا إلى أن الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة التي تعرفها المنطقة منذ بداية الأسبوع الجاري، قد يكون وراء اندلاع النيران بهذه المنطقة الغابوية.