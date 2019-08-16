أسعار الحواسيب النقالة ستشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب الرسوم الجمركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس، الخميس، أن جولة المفاوضات التجارية المقبلة بين بكين وواشنطن في مطلع أيلول/ سبتمبر في واشنطن "لا تزال مقررة".

وقال ترامب، ردا على صحافيين في نيوجرزي، إن هذه المفاوضات "لا تزال مقررة على ما أعلم"، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أنه قد يتم إلغاؤها، وتابع ترامب "الأهم من موعد أيلول/ سبتمبر أننا نتكلم هاتفيا ولدينا محادثات مثمرة".

(أ ب)

وأكد أن الصين "تريد التوصل إلى اتفاق" وأنه سيتحدث "قريبا" مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي "يعرفه جيدا".

وأعلنت الحكومة الأميركية الثلاثاء أنها قررت أن ترجئ لأكثر من شهرين الرسوم الجمركية الجديدة التي تعتزم فرضها على قائمة طويلة من المنتجات الصينية المستوردة مثل الحواسيب والهواتف والألعاب.

وكان ترامب أعلن أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/ سبتمبر، بعدما اعتبر نتائج جولة المفاوضات السابقة في نهاية تموز/ يوليو في شانغهاي مخيبة للأمل، إذ لم يتمكن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، وممثل التجارة، روبرت لايتهايزر، خلالها من تحقيق تقدم يذكر.

لكن مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة فضلت الإدارة الأميركية إرجاء هذه الخطوة التصعيدية في حرب الرسوم الجمركية خشية أن تنعكس على المستهلكين الأميركيين.

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وفي المقابل، حذرت شركة "لينوفو" الصينية، أكبر منتج للحواسيب الشخصية في العالم، من أنها سوف تضطر إلى رفع أسعار منتجاتها، في حال زادت الرسوم الجمركية الأميركية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 6.5%، أدنى مستوياتها في شهرين.

(Visualhunt)

وأثارت تحذيرات لينوفو، الذي يأتي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في سوق الأعمال بسبب الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، شكوكًا بشأن توقعات مبيعاتها، ثم إنه أفسد عليها بهجة النتائج الفصلية التي أعلنت عنها اليوم وفاقت التوقعات، فقد ساعدت مبيعات أجهزة الحاسوب الشركة على مضاعفة أرباحها.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة لينوفو، يانج يوان تشينج، في مكالمة الإعلان عن النتائج المالية أمس، الخميس، إن "أسعار التجزئة لمنتجات ستزداد، مثل: الحواسيب الشخصية، والهواتف الذكية، إن زادت الرسوم الجمركية".

(Pixabay)

وأضاف يوان تشينج أن "تحويل التصنيع من الصين لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي أيضًا إلى زيادة أسعار المنتج، ومع ذلك فإن حضور لينوفو في سوق الإنتاج العالمي يمنحها المرونة في إجراء التعديلات، كما أنها ستظل ملتزمة".

وقال محللو الصناعة: إن سوق أجهزة الحاسوب العالمية نما بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي بعد انخفاضه لربعين متتاليين، إذ إن تهديدات زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية دفعت بعض الشركات إلى التعجيل في شراء الحواسيب.