الغارديان: محاكمة عمر البشير ستكون صورية والثورة مستمرة

اشارت صحيفة "الغارديان" إلى ان "محاكمة الرئيس ​السودان​ي المطاح به ​عمر البشير​ تبدأ غدا، في نفس اليوم الذي يوقع فيه الاتفاق بين ​المجلس العسكري​ الحاكم والمعارضة المدنية"، لافتة الى ان "محاكمة البشير لم تحظ بتغطية إعلامية كبيرة، لأن قضايا أخرى أهم سيطرت على الساحة، كما اتضح أن الإطاحة به ليست إلا البداية".

ورأت الصحيفة أن "الثورة في السودان ما زالت مستمرة، ورسالتها عن دولة مدنية تبزغ وتتأسس".