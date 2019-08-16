النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تنفذ طلعات إستكشافية فوق حاصيبا والعرقوب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن ​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع "أم كا" دون طيار، خرقت الأجواء اللبنانية جنوبا من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الأثناء طلعات إستكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق منطقتي حاصيبا و​العرقوب​ إمتدادا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​.

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