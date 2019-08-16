أبي اللمع: "القوات" غير راضية عن الموازنة رغم التحسينات

أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، خلال تمثيله رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، في حفل العشاء السنوي لمركز المنصورية - المكلس - الديشونية في الحزب أن "القوات" غير راضية عن الموازنة رغم التحسينات لأنها تسعى دائماً للأفضل".
وشدد على "أننا وضعنا جهداً للعلاج، لكن للأسف، البعض وبسبب تشنجات شخصية منعوا القيام بإصلاحات حقيقية وجدية"، مؤكدا "متابعة العمل الجدي والمركّز لمحاربة الفساد ولتحسين شأن الناس وصون حقوقهم وتأمينها لهمط.
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