أبي اللمع: "القوات" غير راضية عن الموازنة رغم التحسينات

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ماجد ​إدي أبي اللمع​، خلال تمثيله رئيس حزب "​القوات​" ​سمير جعجع​، في حفل العشاء السنوي لمركز ​المنصورية​ - ​المكلس​ - الديشونية في الحزب أن "القوات" غير راضية عن ​الموازنة​ رغم التحسينات لأنها تسعى دائماً للأفضل".

وشدد على "أننا وضعنا جهداً للعلاج، لكن للأسف، البعض وبسبب تشنجات شخصية منعوا القيام بإصلاحات حقيقية وجدية"، مؤكدا "متابعة العمل الجدي والمركّز ل​محاربة الفساد​ ولتحسين شأن الناس وصون حقوقهم وتأمينها لهمط.