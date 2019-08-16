أبو زيد: انتقال الرئيس الى بيت الدين يعزّز حضور الدولة وتمزيق الصور تصرف صبياني

أكد النائب السابق ​أمل أبو زيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "إنتقال فخامة ​رئيس الجمهورية​ اليوم الى ​قصر بيت الدين​ يعزّز حضور ​الدولة​ بأعلى مستوياتها في منطقة الجبل ويعطي للعودة دفعاً قوياً ويبعث الثقة في نفوس كل اهالي الجبل"،لافتا الى ان "التصرّف الصبياني الذي تمثّل بتمزيق بعض الصور و​اللافتات​ من قبل خفافيش الليل فلن ينطلي على أحد وهو محاولة مشبوهة ويائسة للتشويش على الدور الوطني الكبير لرئيس الجمهورية وخصوصاً بعد رعايته لقاء المصارحة والمصالحة في ​قصر بعبدا​".

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