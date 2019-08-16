خادم رعية بقاعكفرا ترأس قداسا إلاهيا بمناسبة عيد سيدة الانتقال

ترأس خادم رعية ​بقاعكفرا​ ميلاد مخلوف، القداس الإلهي في عيد سيدة الانتقال وعاونه الخوري خليل الطبش، بحضور حشد من المؤمنين من أهل الرعية والزوار.

وتطرق الخوري مخلوف في عظته الى "دور ​مريم العذراء​ في حياتنا ​المسيحية​ كأم ووالدة الإله والتي تدلنا على ابنها يسوع بقولها "افعلوا ما يأمركم به"، داعيا أبناء الرعية إلى "التحلي بصفة التواضع التي أوصلت مريم أن تنقل بالنفس والجسد إلى السماء وتتكلّل ملكة على السموات والارض".

كما دعا المشاركين الى "عيش مسيرة الحياة كما عاشتها مريم بملئها مع الرب متخذين ​القديس شربل​ مثالاً لنا بتكريم والدة الإله وعيش فضائلها".

وخلال الاحتفال جدّد أعضاء أخوية العذراء وعْدهم، وانتسب أعضاء جدد لينضموا إلى مسيرة صلاة وتكرّس لأخوية تأسست منذ 160 سنة في الرعية.