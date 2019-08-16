حكومة جبل طارق: ناقلة النفط الإيرانية يمكنها المغادرة متى أصبحت جاهزة

أعلن رئيس وزراء حكومة ​جبل طارق​ ​فابيان بيكاردو​ أن "الناقلة الإيرانية قد تغادر اليوم ويمكنها المغادرة متى أصبحت جاهزة"، مشيرا الى أن "المحكمة العليا ستنظر في أي محاولة أميركية لمنعها من الرحيل"، مؤكدا "أننا نشك في إمكانية توجه الناقلة إلى ​سوريا​".

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