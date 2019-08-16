الرئيس عون وصل الى المقر الصيفي الرئاسي في بيت الدين

وصل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى المقر ​الصيفي​ الرئاسي في ​قصر بيت الدين​، حيث أدى التحية للعلم اللبناني الذي رفع على السارية الخاصة به، مستعرضا ثلة من ​الحرس الجمهوري​ على وقع عزف الموسيقى.

وفي استقباله ​محافظ​ ​جبل لبنان​ ​محمد مكاوي​، قائممقام ​الشوف​، قائدة منطقة جبل لبنان العسكرية في ​الجيش اللبناني​، قائد منطقة جبل لبنان في ​قوى الامن​، ورؤساء اتحاد بلديات منقطة الشوف.