الرئيس عون وصل الى المقر الصيفي الرئاسي في بيت الدين

وصل رئيس الجمهورية ميشال عون الى المقر الصيفي الرئاسي في قصر بيت الدين، حيث أدى التحية للعلم اللبناني الذي رفع على السارية الخاصة به، مستعرضا ثلة من الحرس الجمهوري على وقع عزف الموسيقى.
وفي استقباله محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، قائممقام الشوف، قائدة منطقة جبل لبنان العسكرية في الجيش اللبناني، قائد منطقة جبل لبنان في قوى الامن، ورؤساء اتحاد بلديات منقطة الشوف.
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