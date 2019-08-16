فون دير لاين تودع ألمانيا على انغام "رياح التغيير"

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برلين: اختارت رئيسة المفوضية الاوروبية المنتخبة الألمانية أورسولا فون دير لاين أغنية فرقة سكوربيونز "رياح التغيير"، التي تحولت الى نشيد لسقوط جدار برلين، كي يتم عزفها خلال حفل الوداع الرسمي الذي أقامته لها وزارة الدفاع في برلين الخميس.

والأغنية التي حققت نجاحا ساحقا وباعت 14 مليون نسخة منذ اطلاقها عام 1991 عزفت موسيقاها فرقة عسكرية خلال الحفل الذي حضرته ايضا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وكانت فون دير لاين، التي ستتولى منصبها كرئيسة للاتحاد الأوروبي في الاول من نوفمبر المقبل خلفا لجان كلود يونكر، قد سلمت الشهر الماضي حقيبة وزارة الدفاع التي كانت تتولاها الى أنيغريت كرامب-كارنباور الخليفة المحتملة لميركل.

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وقال كلاوس ماين، المغني الرئيسي في فرقة سكوربيونز الذي كتب كلمات "رياح التغيير"، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إن السياسية "ربما لم تختر الأغنية لأنها ناجحة عالميا ولفرقة تأتي من نفس منطقتها في هانوفر".

أضاف "الأغنية لها معنى أعمق، خاصة في ما يتعلق بدورها الجديد كرئيس للمفوضية الأوروبية".

وتابع أن "حلم السلام يستمر بالعيش من جيل إلى جيل".

واختارت فون دير لاين، التي بدا تأثرها واضحا خلال الاحتفال، ايضا عزف موسيقى نشيد الاتحاد الأوروبي "الى السعادة" لبيتهوفن و"في فيروم" لموزارت.