دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مسؤول: ارتفاع قتلى انفجار شاحنة وقود في تنزانيا إلى 85

دار السلام (رويترز) - قال مسؤول محلي إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود وقع يوم السبت في شرق تنزانيا ارتفع إلى 85 يوم الخميس.

وانفجرت الشاحنة وتحولت إلى كتلة من اللهب عندما كانت مجموعات من المواطنين تحاول أخذ الوقود المنسكب. وقع الحادث في بلدة موروجورو على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة التجارية دار السلام. كان مسؤولون حكوميون قالوا في البداية إن عدد القتلى 60 على الأقل.

وقال ستيفن كيبوي مسؤول منطقة موروجورو لرويترز عبر الهاتف "العدد الرسمي للقتلى الآن وصل إلى 85 ... لدينا 17 ضحية يعانون من إصابات وحروق وقد نقلوا إلى المستشفى المحلي هنا وهم في حالة مستقرة".

وقال مسؤلون إن السلطات اضطرت لأخذ عينات من الحمض النووي (دي.إن.إيه) من بعض أقارب القتلى للتعرف على هويات الجثث التي تفحمت بدرجة يصعب التعرف على ملامحها.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)