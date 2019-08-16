سلطات جبل طارق تسمح للناقلة الايرانية بالمغادرة

سمحت المحكمة العليا في جبل طارق الخميس لناقلة النفط الإيرانية، التي جرى احتجازها مطلع يوليو الماضي بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
وأكدت إيران خطيا أن حمولة "جريس 1" ليست متوجهة إلى سوريا التي تخضع لحظر أوروبي، وطلبت السلطات البريطانية في جبل طارق بالتالي من المحكمة رفع الحجز عنها.
وأوضح رئيس المحكمة القاضي أنتوني دادلي، أنه لم يتلق أي طلب خطي أميركي لتمديد الحجز على السفينة بعدما كانت النيابة العامة أعلنت ذلك قبل الظهر.
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