حدا للهجرة ومواجهة الفقر.. 52 مشروعا سياحيا سينجز في إقليم الرشيدية

يعرف إقليم الرشيدية حاليا إنجاز 52 من المشاريع السياحية التي تهم بناء عدد من المؤسسات الفندقية، ودور الضيافة بسعة إجمالية تبلغ 884 غرفة و1768 سريرا. وتشير معطيات مندوبية السياحة في الرشيدية، إلى تنفيذ المشاريع سعني استثمار حوالي 152 مليون و500 ألف درهم، ما سيؤدي إلى خلق 338 منصب شغل.

وأكد مندوب وزارة السياحة في الرشيدية وميدلت ماجد لعباب، أن من شأن هذه المشاريع المساهمة في خلق مناصب وظيفية مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الطاقة الإيوائية للمؤسسات السياحية. وأبرز لعباب أنها ستساعد أيضا في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة في مؤسسات الإيواء، خاصة أن المؤشرات المستقبلية تفيد بأن إقليم الرشيدية، سيشهد إقبالا كبيرا من السياح الداخليين ومن خارج المغرب.

وأشار المسؤول إلى أن حركة النقل الجوي ساهمت بشكل كبير في هذا الإقبال على وجهة الرشيدية، مضيفا أن هذه المشاريع توجد في مناطق الواحات والعالم القروي، وتتوخى الحد من الهجرة القروية والفقر.

وقال لعباب إن هذه المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي تأتي في إطار الجهود المبذولة من أجل إنعاش الحركة السياحية في المنطقة. وبعدما اعتبر أن هذا المنحى الإيجابي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الملء، أشار لعباب إلى أن إقليم الرشيدية مقبل على حركة سياحية جيدة، خاصة مع التظاهرات التي ستحتضنها المنطقة مستقبلا.

وسجل العام الماضي إنجاز ستة مشاريع سياحية بسعة 80 غرفة و160 سريرا بتكلفة مقدرة في 15.3 مليون درهم.