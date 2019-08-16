الروس لا يرغبون بالزواج ولا الطلاق

انخفاض عدد حالات الطلاق المسجلة في المكاتب المدنية الروسية خلال 6 أشهر من العام الجاري، لتسجل 64.4 ألف حالة.

لكن ذلك ليس سوى نصف الكوب الممتلئ، حيث انخفض أيضا عدد عقود القران المسجلة في روسيا لنفس الفترة.

أفادت بذلك إدارة “روس ستات” (الإحصاء) التي قالت إن روسيا شهدت في النصف الماضي من العام الجاري 333.1 عقد مسجل، ما يقل بنسبة 12.6% عما هو عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض في الوقت نفسه، حسب إدارة “روس ستات”، عدد حالات الطلاق المسجلة إلى 231 ألفا، أي بنسبة 21.8%.

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بينما ازداد عدد عقود القران المسجلة في جمهوريتي توفا وإنغوشيا فقط بنسبة 2.7% و2.8%. أما إقليم أديغييا ومقاطعة كوسترما فتصدرتا قائمة انخفاض عدد عقود القران المسجلة بنسبة 23% و20.6%.

وفيما يتعلق بقائمة زيادة عدد واقعات الطلاق فتصدرتها جمهورية كاريليا ودائرة نينيتس ذاتية الحكم وجمهورية أودمورتيا حيث سجلت زيادة عدد حالات الطلاق بنسبة 7.7%، 3.6%، 0.6%.

وسجل أعلى انخفاض لحالات الطلاق في دائرة تشوكوتكا (33.9%) ومقاطعة ماغادان (32.7%) ومقاطعة “بسكوف (32.7%) ومقاطعة ساراتوف (32.7%).