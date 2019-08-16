ترامب: إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة

أعلن لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تريد صفقة جديدة مع الولايات المتحدة لأن العقوبات ألحقت أضرارا كبيرة باقتصادها.
ووفقا لترامب، فأن هذا يعود إلى حقيقة مفادها أن العقوبات سببت أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني.
يذكر أنه في 14 يوليو/تموز 2015، وقعت الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)، وإيران عن اتفاق على خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.
وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.
ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي سوى أقل من ثلاث سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحابا أحاديا منها واستئناف فرض عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية، طالت قبل أسابيع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والمرشد الأعلى للثورة علي خامنئي.
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