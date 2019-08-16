ايران تعلن زيادة انتاج الكهرباء باكثر من 2000 ميغاواط سنويا

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بان توليد الطاقة الكهربائية في البلاد يزداد بمقدار الفين و 100 ميغاواط سنويا كمعدل.
واوضح بانه سيتم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) افتتاح 20 وحدة للطاقة الكهربائية بطاقة 3 الاف ميغاواط واستثمارات تبلغ 21 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) .
واشار الى ان هناك امكانية لانتاج 30 الف ميغاواط من طاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد خاصة الحدودية منها، داعيا المستثمرين للاستثمار في هذا المجال الذي تتوفر فيه امكانية التصدير الى الخارج ايضا حسبما افادت وكالة فارس للانباء.
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