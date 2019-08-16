ايران تعلن زيادة انتاج الكهرباء باكثر من 2000 ميغاواط سنويا

وفي تصريح ادلى به خلال مراسم افتتاح محطة "سربيشة" الشمسية والافتتاح المتزامن لـ 165 مشروعا لصناعة الكهرباء في محافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران)، قال اردكانيان، انه لغاية العام 2013 كانت زيادة توليد الطاقة الكهربائية في البلاد الفا و755 ميغاواط سنويا كمعدل فيما ارتفاع الرقم بعد ذلك لغاية الان الى الفين و 100 ميغاواط.واوضح بانه سيتم حتى نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) افتتاح 20 وحدة للطاقة الكهربائية بطاقة 3 الاف ميغاواط واستثمارات تبلغ 21 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) .

واشار الى ان هناك امكانية لانتاج 30 الف ميغاواط من طاقة الرياح في مختلف مناطق البلاد خاصة الحدودية منها، داعيا المستثمرين للاستثمار في هذا المجال الذي تتوفر فيه امكانية التصدير الى الخارج ايضا حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

