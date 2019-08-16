التايمز تحذر: العالم على شفا كساد اقتصادي وشيك

حذرت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر افتتاحيتها، اليوم الجمعة، من أزمة اقتصادية عالمية جديدة.
وأضافت الصحيفة أن الأسواق تتفاعل مع سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مبينة أن ناتج التصنيع في الصين انخفض هذا العام إلى اقل معدلاته منذ 17 عاما.
واشارت الصحيفة الى أن الاقتصاد الألماني تقلص بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو الحال ذاته في بريطانيا.
وبحسب الصحيفة فأن الفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ولكن القلق في بريطانيا أكثر من غيرها قلقا، حيث توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يحمله ذلك من تحديات للاقتصاد.
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