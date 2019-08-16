كوريا الشمالية تطلق صواريخها في بحر اليابان

اعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين، لم يتم تحديد طبيعتهما بعد، قبالة ساحلها الشرقي في بحر اليابان في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن كوريا الجنوبية قولها، "هذا الصباح، قامت كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين، لم يتم تحديد طبيعتهما بعد، من منطقة تونغتشون بمقاطعة كانجوون في اتجاه بحر اليابان".
وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.
ويعد الاختبار هو الجولة السادسة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية منذ 25 يوليو / تموز.
وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.
ويعد الاختبار هو الجولة السادسة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية منذ 25 يوليو / تموز.
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