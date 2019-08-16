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كوريا الشمالية تطلق صواريخها في بحر اليابان

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اعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين، لم يتم تحديد طبيعتهما بعد، قبالة ساحلها الشرقي في بحر اليابان في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن كوريا الجنوبية قولها، "هذا الصباح، قامت كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفين، لم يتم تحديد طبيعتهما بعد، من منطقة تونغتشون بمقاطعة كانجوون في اتجاه بحر اليابان".

وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.


ويعد الاختبار هو الجولة السادسة من عمليات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية منذ 25 يوليو / تموز.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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