- 1/2
- 2/2
أحمد محمودالجمعة 2019/8/16 08:53 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو
أكد حاكم ولاية جوبا لاند أحمد مدوبي عدم وجود صلاحيات لديه لتغيير موعد انتخابات رئاسة وبرلمان الولاية، مؤكدا أن تأجيل موعدها من اختصاص لجنة الحدود والانتخابات في الولاية فقط.
وقال مدوبي، خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة في الصومال جيمس سيوان، الخميس، إن تأجيل موعد الانتخابات من اختصاص لجنة الحدود والانتخابات، وليست لديّ أي سلطة لتأجيلها في جوبا لاند.
وكشفت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" النقاب عن وجود تدخلات وضغوط كثيرة من مقديشو لتأجيل الانتخابات المقررة 19 أغسطس/آب الجاري، ضمن محاولات الرئيس محمد عبدالله فرماجو لإسقاط حاكم الولاية المعارض لسياساته.
وهددت وزارة الداخلية الفيدرالية الأسبوع الماضي، في بيان، بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات في ولاية جوبا لاند.
وكشفت صحف صومالية عن زيارات سرية لعدد من الوفود للضغط على رئيس جوبا لاند لتأجيل الانتخابات، وقالت وسائل إعلام صومالية إن حاكم الولاية أبلغ الوفود بأن لجنة الحدود والانتخابات هي المسؤولة عن الانتخابات، وليست لديه سلطة للتدخل في عملها.
وقال مراقبون إن فرماجو يهدف إلى إثارة الفوضى السياسية في جوبا لاند بمحاولة دفع لجنة الانتخابات إلى تأجيل انتخابات رئاسة الولاية وبرلمانها المقررة 17 و19 أغسطس/آب الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم جوبا لاند يرفض ضغوط فرماجو لتأجيل انتخابات الولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.