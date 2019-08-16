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الان تتابع أطعمة الجنود الإسرائيليين خلال حرب غزة صناعة تركية والان مع التفاصيل
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بموجب صفقات مبرمة بين الجانبين
رام الله - زكالات - الخليج 365
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أنه فى الوقت الذى توجه فيه حكومة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان انتقادات واسعة لإسرائيل، بسبب عملية الجرف الصامد، تمد تركيا الجيش الإسرائيلى بالمؤن خلال الحرب على غزة.
وأضافت الصحيفة أن جنود الجيش الإسرائيلى اكتشفوا خلال الحرب على غزة، وبالتحديد القوات البرية التى اقتحمت غزة خلال العملية البرية الأخيرة، أن الأطعمة المعلبة المقدمة لهم مكتوب عليها “صنع في تركيا”.
وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى يستورد جميع الأطعمة المعلبة التى يستخدمها الجنود فى المعارك من تركيا، حيث أن هناك صفقات مبرمة بين الحكومة التركية والإسرائيلية فى هذا الشأن. وقالت الصحيفة إن شركة “elmacik” التركية تصدر للجيش الإسرائيلى المياه المعدنية التى يستخدمها الجنود الإسرائيليون بالمعارك وفى أوقات الحروب.
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