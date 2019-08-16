جونسون أكد للرئيس الفلسطيني التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين

أفادت وكالة ​الانباء​ ال​فلسطين​ية "وفا" أن "إتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أكد خلال الأخير إلتزام ​بريطانيا​ برؤية حل الدولتين، وإدانتها ل​سياسة​ هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي". ولفتت الوكالى الى أن "الرئيس الفلسطيني بدوره، ثمن مواقف رئيس الوزراء البريطاني خاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية".

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