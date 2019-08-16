تعرض نجل صاحب الأرض التي اقيم عليها مطمر تربل ل​اطلاق نار​ في ​البترون​ ما أدى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى المستشفى. وأدى الحادث الى إحتراق سيارته بالكامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجل صاحب أرض مطمر تربل بجروح نتيجة تعرضه لاطلاق نار في البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.