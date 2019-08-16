الديمقراطي: نستنكر قيام بعض الموتورين بتمزيق لافتات ترحيبيّة بالرئيس عون

استنكر ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ في بيان، "قيام بعض الموتورين بتمزيق لافتات ترحيبيّة برئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ من طريق ملتقى النهرين في ​الشوف​ وصولاً إلى مفرق بلدة الجاهليّة"، معتبراً أن "هذا العمل لا يمثّل قيم وعادات أهل الجبل ولا تاريخهم".

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