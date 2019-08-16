عبّر رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، عن شكره "لدولة غينيا وبالاخص وزارة الدفاع الغينية التي بذلت جهودا كبيرة للعثور على جثمان المواطن اللبناني حسين فشيخ من بلدة بطرماز الضنية، الذي قضى غرقاً في غينيا،" مشيرا الى "انها قدّمت كل ما لديها في عملية البحث، مع العلم ان النهر طوله 4 آلاف كيلومتر ويمر في ثلاث دول".
وأكّد اللواء خير خلال استقبال جثمان الشاب فشيخ، في مطار بيروت الدولي، "ان المتابعة اللبنانية مع السلطات الغينية، سرّعت عملية اعادة الجثمان الى الوطن،" متمنيا "ان تكون آخر الحوادث الحزينة للبنانيين المغتربين"، وأكّد "متابعة الهيئة العليا للاغاثة لتفاصيل نقل الجثمان ومواكبته الى بلدته في الضنية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير خلال استقبال جثمان الشاب فشيخ: نشكر وزارة الدفاع الغينية على جهودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.