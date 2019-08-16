جريح بتصادم على اوتوستراد الدامور وآخر داخل نفق الصياد

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد ​الدامور​ باتجاه الناعمة، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.

كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة و​دراجة نارية​ داخل نفق ​الصياد​ باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود، مبينة أن دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.