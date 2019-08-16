جريح بتصادم على اوتوستراد الدامور وآخر داخل نفق الصياد

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة، مشيرة الى أن حركة المرور كثيفة في المحلة.
كما أفادت عن سقوط جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية داخل نفق الصياد باتجاه اوتوستراد الرئيس لحود، مبينة أن دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة.
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