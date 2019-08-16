اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماع إلى اننا "نتمنى جوابا واضحا من المعنيين عن هوية الطائرة التي تجول فوق ​الشوف​، وعلى علو منخفض احيانا، وهي مسار تساؤلات الناس وقلقهم في معظم الأحيان"، مضيفا:"أما خفافيش الليل من مزق لافتات الترحيب بفخامة الرئيس في اقامته بين اهله في ​بيت الدين​، فإن جوابنا كحزب تقدمي اشتراكي لهم سيكون غدا مع أهل الجبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله حول تمزيق اللافتات المرحبة بالرئيس عون: جوابنا على خفافيش الليل سيكون مع اهل الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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