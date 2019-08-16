واشنطن تهدد بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم "غريس 1"

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واشنطن: هددت الولايات المتحدة الخميس بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم ناقة النفط الايرانية التي افرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن الناقلة "غريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الايراني الذي تصنفه واشنطن "منظمة ارهابية"، ما يعني ان طاقم السفينة "قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات اميركية او يُرفض دخولهم الى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالارهاب".

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