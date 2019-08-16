ترمب "قلق" من حملة قمع صينية في هونغ كونغ

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نيوجرسي: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس عن "قلقه الشديد" من خطر شن الصين لحملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ، لافتا الى انه سيتحدث قريبا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال ترمب للصحافيين في نيوجيرسي قبيل مغادرته لحضور مهرجان انتخابي "أنا اشعر بالقلق الشديد" بهذا الشأن.

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وحض ترمب الرئيس الصيني على التفاوض مباشرة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، مراهنا بأنه لو جلس معهم "سيحل القضية في 15 دقيقة".

وأضاف "أدرك أن هذا ليس الشيء الذي قد يفعله".

وأشار ترمب الى إنه من المقرر أن يجري مكالمة هاتفية "مع الرئيس شي قريبا".