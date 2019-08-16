شكرا لقرائتكم خبر عن فى القانون الجديد..نص يقضى بإسقاط الديون المُستحقة لمصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد المُقدم من الحكومة بدور الانعقاد الخامس، ومن المُنتظر أن تستغرق مناقشة المشروع وقت طويل نظرا لأهميته وتشابكه مع وزارات وهيئات وجهات عديدة، إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين.

وتم استحداث نص بالمادة (85) بالقانون يقضى بإسقاط الديون المُستحقة للمصلحة بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية .

كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية.