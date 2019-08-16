شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام الأمين العام للمجلس القومى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لقانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، الجديد، يُشكل المجلس من من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، وفيما يلى نرصد دور الأمين العام، الذى سيتم اختياره من بين أعضائه، ومهامه وفقا للقانون:

يكون للمجلس أمين عام متفرغ يُختار من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويكون له حق حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

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ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية، والموارد البشرية بالمجلس، والشئون المالية والإدارية به وفقًا للوائحه.