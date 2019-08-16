تطبيقات خبيثة تهدد الملايين من هواتف "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نبه فريق مختص في الأمن الرقمي من شركة جوجل الأمريكية، إلى أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" بالكامل، تضم عددًا من البرامج خبيثة، وقدر عددها بـ400 تطبيق مثبت لم يخضع للفحص.

وكانت تقارير سابقة لشركة جوجل تشير إلى وجود تطبيقات ضارة في موقع التحميل "بلاي ستور" التابع للشركة.

ونصحت "جوجل" بتفادي تلك التطبيقات، من خلال تنزيل برنامج قوية ضد الفيروسات، فضلاً عن الدخول إلى الوضع الآمن على الجهاز الذكي في حال اكتشاف تطبيق مجهول، والقيام بتحديث ٍجديد للجهاز في كل مرة يطلب من المستخدم القيام بذلك.

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لكن التحذير الأخير الذي يهدد عالم "أندرويد"، يمثل خطرًا أكبر، لأن المستخدمين يحصلون على هذه الأجهزة الذكية وهم يشعرون بالاطمئنان من كونها خالية من التطبيقات الخبيثة والضارة، وهي بالفعل موجودة في الجهاز من المصدر.

وبعض هذه التطبيقات الخبيثة قد ترافقه برامج ضارة أخرى في الخلفية، وبعضها قد يسهل عمليات الاحتيال بواسطة الإعلانات.

وبحسب "سكاي نيوز"، أكدت "جوجل" في تقريرها، أن الأمر لا ينطبق على الشركات الكبيرة المصنعة للأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد" الكامل، مثل سامسونج وجوجل نفسها، وإنما على الشركات التي تعتمد على نظام "أندرويد" مفتوح المصدر، أي الأقل كلفة.

وأخفقت أكثر من 200 شركة مصنعة للأجهزة في الاختبارات، وسمحت للبرمجيات الخبيثة بالهجوم على الأجهزة عن بعد.