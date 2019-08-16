"إنستجرام" يطلق خاصية جديدة للإبلاغ عن المعلومات الزائفة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن موقع "إنستجرام"، المملوك لشركة "فيسبوك"، إضافة خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة، وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر "فيسبوك" نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي، لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى "فيسبوك" 54 شريكًا لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في "إنستجرام" سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت المتحدثة باسم فيسبوك، ستيفاني اوتواي : "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة".