طوكيو: مقذوفات كوريا الشمالية لا تشكل أي تهديد أمني لليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):
أكدت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة قيام كوريا الشمالية بإطلاق مقذوفات، لكنها قالت إنها لم تشكل أي تهديد أمني للبلاد.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحفيين "تم التأكد من أن [القذائف] لن يكون لها أي تأثير على أمن بلدنا".
وتابع آبي "نحن في حالة تأهب كامل ونواصل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لصون الأمن العام مع التنسيق مع دول مثل الولايات المتحدة."
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