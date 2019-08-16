أميركا تهدد بحظر دخول طاقم ناقلة نفط إيرانية أراضيها

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هددت الولايات المتحدة بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم ناقة النفط الايرانية التي افرجت عنها سلطات جبل طارق.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن الناقلة “غريس 1” كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن “منظمة ارهابية”، ما يعني ان طاقم السفينة “قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أميركية أو يُرفض دخولهم الى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب”.
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق، قد سمحت أمس الخميس لناقلة النفط الإيرانية التي تم احتجازها مطلع يوليو، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه، بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
المصدر وكالات
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