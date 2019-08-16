الجيش الليبي يستهدف غرفة تحكم لطائرات مسيرة تركية بمطار زوارة

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، الخميس، إن طائرات حربية تابعة له نفذت ضربات جوية على مطار زوارة الذي يبعد عن العاصمة الليبية طرابلس نحو 127 كم، ودمرت طائرات مسيرة تركية وغرفة تحكم تستخدمها المليشيات في قصف مواقع للجيش.

وأضاف المركز، في بيان له، أن الضربة دمرت مخزن ذخيرة للطائرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي إصابات بشرية نتيجة الضربة نظرا لتوقيتها.







وبدأت العمليات النوعية للجيش الليبي باستهداف غرف عمليات انطلاق الطائرات التركية المسيرة، التي تعتمد عليها المليشيات للتجسس واستهداف مواقع الجيش، منذ يوليو/تموز الماضي.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الليبي تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس.

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وكانت المليشيات تعتمد على مطار معيتيقة بالأساس في انطلاق طائراتها لاستهداف مواقع الجيش الليبي في محاور القتال حول العاصمة، خاصة أنه أقرب المطارات لمواقع الجيش بطرابلس.

وبعد استهداف غرفة عمليات معيتيقة بنحو 3 أسابيع، استهدف سلاح الجو للجيش الليبي أهدافا عسكرية بمدينة مصراتة، من بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية، منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، ضد المليشيات -التي تدعمها حكومة الوفاق في الداخل وتركيا وقطر إقليميا- المسيطرة على العاصمة طرابلس منذ سنوات.

ويتقدم الجيش بشكل ملحوظ ويسيطر على مساحات واسعة في محاور القتال، إلا أن حرصه على المدنيين أخر من إعلان النصر النهائي.

وقدمت تركيا للمليشيات في طرابلس دعما لوجيستيا مفتوحا، ورصدت قوات الجيش سفنا وطائرات تركية تمد المليشيات بأسلحة.

وحذرت قوات الجيش من انتهاك الأجواء والمياه الإقليمية لليبيا دون تنسيق مع وحداته، وهددت باستهداف كل من يخالف ذلك.