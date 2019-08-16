نسبة الشفاء 99% والطرح خلال أيام.. 13 معلومة عن دواء "فيروس سي" الجديد

كتب- أحمد جمعة:

تستعد إحدى شركات الأدوية العاملة في مجال السوق الدوائية المحلية، لطرح عقار جديد، يُعتبر الأول من نوعه في السوق لعلاج "فيروس سي" خلال أيام.

ويرصد "مصراوي"، مزايا الدواء الجديد كما أوردها الدكتور حسن حمدي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة عين شمس،...