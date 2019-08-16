كتب- أحمد جمعة:
تستعد إحدى شركات الأدوية العاملة في مجال السوق الدوائية المحلية، لطرح عقار جديد، يُعتبر الأول من نوعه في السوق لعلاج "فيروس سي" خلال أيام.
ويرصد "مصراوي"، مزايا الدواء الجديد كما أوردها الدكتور حسن حمدي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة عين شمس،...
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة الشفاء 99% والطرح خلال أيام.. 13 معلومة عن دواء "فيروس سي" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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