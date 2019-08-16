دول أوروبية تبدي استعدادها لاستقبال مهاجرين عالقين على متن سفينة انقاذ في المتوسط

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ أن "دول ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​رومانيا​ و​البرتغال​ و​إسبانيا​ و​لوكسمبورغ​، أبلغتني بأنها على استعداد لاستقبال ​المهاجرين​ الـ147 العالقين على متن ​سفينة​ إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية".

وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الايطالية اليميني المتطرف ​ماتيو سالفيني​ الذي كان يسعى الى منع دخول سفينة "أوبن آرمز" التي تحمل المهاجرين الى ​المياه​ الايطالية، قال كونتي "مرة أخرى، يمد نظراؤنا الأوروبيون لنا يد العون"، منتقدا سالفيني الذي كان يدعو منذ الخميس الماضي رئيس الوزراء الايطالي الى التنحي.

وسفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية قبالة جزيرة لامبيدوسا، واعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي تشغّلها أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء الجزيرة.