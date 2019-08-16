أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن "دول فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ، أبلغتني بأنها على استعداد لاستقبال المهاجرين الـ147 العالقين على متن سفينة إنقاذ بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية".
وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الايطالية اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي كان يسعى الى منع دخول سفينة "أوبن آرمز" التي تحمل المهاجرين الى المياه الايطالية، قال كونتي "مرة أخرى، يمد نظراؤنا الأوروبيون لنا يد العون"، منتقدا سالفيني الذي كان يدعو منذ الخميس الماضي رئيس الوزراء الايطالي الى التنحي.
وسفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" راسية قبالة جزيرة لامبيدوسا، واعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية التي تشغّلها أنها لن تحاول الدخول عنوة إلى ميناء الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر دول أوروبية تبدي استعدادها لاستقبال مهاجرين عالقين على متن سفينة انقاذ في المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.