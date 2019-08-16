الدفاع اليابانية: لا خطر على أمننا من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، في بيان أنها لا ترى "أي خطر وشيك على أمن البلاد نتيجة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين"، مشيرة الى أنها لم تؤكد دخول أي صاروخ باليستي إلى أراضي اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخاصة.
يذكر أن هيئة الاركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، أعلنت أن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين اثنين غير محددين باتجاه البحر"، موضحة أن "المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونغتشون في مقاطعة كانغوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف ايضا باسم بحر اليابان".
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