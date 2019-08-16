قيادة "حزب الله" رشّحت الشيخ حسن عزالدين للانتخابات الفرعية بدائرة صور

قرّرت قيادة "​حزب الله​" ترشيح الشيخ حسن عزالدين، للانتخابات الفرعية في دائرة صور. وكان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قد وقّع المرسوم الرقم 5396 تاريخ 31 تموز 2019 القاضي بدعوة ​الهيئات الناخبة​ لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي في الدائرة الصغرى في صور، الّذي شغر بعد استقالة النائب ​نواف الموسوي​، وذلك يوم الأحد في 15 أيلول المقبل، وفقًا للنظام الأكثري. وحَمل المرسوم إلى توقيع الرئيس عون، توقيعي رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​.

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