تعرف على أبرز 5 معلومات عن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه خبراء من جميع أنحاء العالم.
و يرصد ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن الإعلان العالمى لحقوق الانسان فيما يلى :
- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في باريس في ديسمبر 1948 بموجب القرار" 217 ألف" بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم.
- يحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا وترجمت تلك الحقوق إلى خمسمائة لغة من لغات العالم.
- شارك في صياغته ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية من جميع أنحاء العالم يهدف الى احترام الحقوق و الحريات عن طريق التعليم و التربية و اتخاذ اجراءات مطردة و قومية و عالمية لضمان الاعتراف بها
-يتضمن 30 مادة تتحدث عن حق الفرد فى الحياة و الحرية و أن الجميع على قدم المساواة
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