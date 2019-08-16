سيؤول: بيونج يانج أطلقت مقذوفين وسقطا قبالة ساحلها الشرقي

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي صباح اليوم.

ولم يحدد البيان طبيعة المقذوفين.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، الجمعة، إنها لا ترى أي خطر وشيك على أمن البلاد نتيجة إطلاق كوريا الشمالية مقذوفين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها لم تؤكد دخول أي صاروخ باليستي إلى أراضي اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وهددت بيونج يانج، الثلاثاء، بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوماً، منددة ببدء المناورات العسكرية المشتركة، واعتبرتها "انتهاكا صارخا" لجهود السلام في شبه الجزيرة الكورية.



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وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية، التي بدأت الإثنين قبل الماضي، في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.

والأربعاء الماضي، اختبرت بيونج يانج النظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى.



ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس الماضي، كوريا الشمالية إلى إجراء محادثات "جادة" مع الولايات المتحدة، وقالت "إن العقوبات الدولية يجب أن تظل مطبقة بالكامل لحين تفكيك بيونج يانج برامجها النووية والصاروخية".

وصدر ذلك البيان عن الدول الثلاث بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ لمناقشة عمليات إطلاق الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية.

كما حثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، بعدما اختبرت صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى.

وتدعو كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة القطيعة القائمة رسميا منذ انتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليست بمعاهدة سلام.