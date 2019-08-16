الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفين اثنين غير محددين"

أعلنت هيئة الاركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين اثنين غير محددين باتجاه البحر"، موضحة أن "المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونغتشون في مقاطعة كانغوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف ايضا باسم بحر اليابان".
وأكدت الهيئة "أننا نراقب الوضع في حال حصول عمليات اطلاق اضافية، في الوقت الذي نحافظ فيه على جاهزيتنا".
وهذه هي الجولة السادسة من عمليات الاطلاق منذ الشهر الماضي، التي يعتبرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "تحذيرا جديا" بشأن التدريبات العسكرية المشتركة التي بدأت مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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