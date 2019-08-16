مقتل 46 شخصا في السودان جراء استمرار السيول والفيضانات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن 46 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوعين، نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول أمطار غزيرة.
وذكرت الوزارة، أن "16 ولاية من أصل 18 تأثرت بالأمطار والفيضانات والسيول"، مشيرة إلى أن آلاف البيوت والمنازل تضررت في مختلف أنحاء البلاد.
وتسببت الأمطار كذلك، بنفوق نحو ألف و606 من الحيوانات، وبتضرر 127 مرفقا عاما، بينها مساجد ومدارس ومراكز صحية ومؤسسات عامة. وتشهد معظم الولايات السودانية منذ مطلع آب الجاري، أمطارا وسيولا غزيرة، أدت إلى انهيار منازل وقطع الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة بجنوب البلاد.
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