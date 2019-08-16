خارجية أميركا تهدد بحظر منح تأشيرات لطاقم ناقلة النفط الايرانية

هددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، بحظر منح تأشيرات أميركية لطاقم ناقة النفط ال​ايران​ية التي افرجت عنها سلطات جبل طارق رغم طلب واشنطن احتجازها. ولفتت أورتاغوس إلى أن الناقلة "غريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الايراني، ما يعني ان طاقم السفينة "قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات اميركية او يُرفض دخولهم الى ​الولايات المتحدة​ لأسباب تتعلق بالارهاب".

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