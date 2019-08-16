ترامب: اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا قيد التحضير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى أن "اتفاقا رائعا" قيد التحضير حاليا.
وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي "أعتقد انه سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع المملكة المتحدة. يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عما هو عليه الآن"، مكررا دعمه الشخصي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يقود عملية بريكست.
وسيلتقي ترامب جونسون خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما سبق وان أجريا عدة محادثات هاتفية وفق البيت الابيض.
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