ترامب: اتفاق تجاري رائع مع بريطانيا قيد التحضير

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن رغبته بإقامة علاقات تجارية وثيقة مع ​بريطانيا​ بعد خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​، مشيرا الى أن "اتفاقا رائعا" قيد التحضير حاليا.

وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي "أعتقد انه سيكون لدينا اتفاق رائع وهائل مع ​المملكة المتحدة​. يجب أن نزيد النشاط التجاري بيننا عما هو عليه الآن"، مكررا دعمه الشخصي لرئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ الذي يقود عملية ​بريكست​.

وسيلتقي ترامب جونسون خلال قمة ​مجموعة السبع​ في ​فرنسا​ في وقت لاحق هذا الشهر، لكنهما سبق وان أجريا عدة محادثات هاتفية وفق ​البيت الابيض​.