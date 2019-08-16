قداس في سيدة البحار في صور احتفالا بعيد انتقال السيدة العذراء

ترأس نائب رئيس أساقفة صور وتوابعها للموارنة المونسنيور شربل عبد الله، قداسا احتفاليا بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، في كنيسة سيدة البحار في صور، في حضور حشد من المؤمنين والأهالي.
وألقى عبد الله، بعد الانجيل المقدس، عظة تناول فيها معاني العيد وقدسية وطهارة مريم العذراء. وتمنى للجميع عيدا مباركا.
وفي الختام، أقيم زياح في أحياء صور القديمة حمل خلالها المؤمنون مجسما للسيدة العذراء ازدان بالورود والشموع، وبعد وضعه في الكنيسة تبارك منه المشاركين.
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