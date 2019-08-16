قداس في سيدة البحار في صور احتفالا بعيد انتقال السيدة العذراء

ترأس نائب رئيس أساقفة صور وتوابعها للموارنة المونسنيور شربل عبد الله، قداسا احتفاليا بمناسبة عيد انتقال ​السيدة العذراء​، في كنيسة سيدة البحار في صور، في حضور حشد من المؤمنين والأهالي.

وألقى عبد الله، بعد ​الانجيل المقدس​، عظة تناول فيها معاني العيد وقدسية وطهارة ​مريم العذراء​. وتمنى للجميع عيدا مباركا.

وفي الختام، أقيم زياح في أحياء صور القديمة حمل خلالها المؤمنون مجسما للسيدة العذراء ازدان بالورود والشموع، وبعد وضعه في الكنيسة تبارك منه المشاركين.