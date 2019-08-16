دبلوماسيون للشرق الأوسط: أميركا طلبت تخفيض سقف عدد جنود "اليونيفيل"

كشف دبلوماسيون لصحيفة "الشرق الأوسط" أن ​الولايات المتحدة​ طالبت بخفض سقف عدد الجنود والعاملين في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في ​لبنان​ "اليونيفيل"، في اقتراح أثار تحفظ عدد من الدول في ​مجلس الأمن​".

وذكرت أوساط مطلعة أن "مباحثات رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، وملف العقوبات الأميركية على "حزب الله" في ضوء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على الحزب مؤخراً، خصوصاً تلك التي طالت مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، ورئيس كتلة الحزب في المجلس النيابي النائب محمد رعد، إضافة إلى العقوبات الأميركية على إيران، والطلب من لبنان الالتزام بها، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية".