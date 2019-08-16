كشف دبلوماسيون لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الولايات المتحدة طالبت بخفض سقف عدد الجنود والعاملين في القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، في اقتراح أثار تحفظ عدد من الدول في مجلس الأمن".
وذكرت أوساط مطلعة أن "مباحثات رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تناولت التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، وملف العقوبات الأميركية على "حزب الله" في ضوء العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على الحزب مؤخراً، خصوصاً تلك التي طالت مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، ورئيس كتلة الحزب في المجلس النيابي النائب محمد رعد، إضافة إلى العقوبات الأميركية على إيران، والطلب من لبنان الالتزام بها، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسيون للشرق الأوسط: أميركا طلبت تخفيض سقف عدد جنود "اليونيفيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.